Il retroscena: Gutierrez, il Napoli può chiudere quando vuole. Ma c’è una tempistica

03/08/2025 | 17:38:31

Il Napoli ha in pugno Miguel Gutierrez e può chiuderlo quando vuole. È tornato con forza sull’esterno del Girona, conosce la cifra del cartellino (circa 20 milioni) e ha un accodo sull’ingaggio. Tre giorni fa avevamo raccontato il ritorno di fiamma, dopo l’interesse di metà maggio che aveva portato poi il Napoli a coprire altri ruoli. Avevamo aggiunto, da mercoledì in poi, che la decisione non sarebbe arrivata nel giro di 24-48 ore -contrariamente ad altre chiavi di lettura – perché il Napoli avrebbe voluto rifletterci. Infatti, siamo arrivati a domenica e ancora il Napoli non ha chiuso, semplicemente perché aspetta le prossime due amichevoli (il Brest tra poco, la Casertana domattina) e poi scioglierà tutte le riserve. Con Gutierrez che resta un candidato autorevole, in attesa dell’affondo definitivo e dobbiamo aspettare ancora per poche ore.

FOTO: X Gutierrez