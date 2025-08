Il retroscena: Gutierrez, il cambio di rotta e le riflessioni del Napoli

31/07/2025 | 23:45:09

Il Napoli è tornato forte su Miguel Gutierrez, esterno basso ma con licenza di avanzare di proprietà del Girona. E nelle prossime ore deciderà se affondare oppure se aspettare ancora dopo l’ennesimo confronto con Antonio Conte. La valutazione è tattica: utilizzare il tesoretto previsto per l’esterno offensivo coprendo un altro ruolo per una maggiore duttilità e poi investire un’altra cifra sul centrocampista (Miretti e Fabbian sono due profili che piacciono). Tutto questo perché su un esterno offensivo classico non c’è ancora allineamento tra i nomi proposti (Sterling in testa) e la necessità di andare subito a dama. Le riflessioni andranno avanti nelle prossime ore: il Napoli sa che potrebbe chiudere Gutierrez per 20 milioni più bonus, il profilo piace e adesso si tratta di capire se la tempistica sarà immediata oppure se ci sarà una valutazione più profonda.

Foto: X personale