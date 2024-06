Il retroscena: Guidi dice no a due offerte dalla C, è in pole per la Primavera del Milan

Federico Guidi, già allenatore della Fiorentina e della Roma Under 19, ha detto no nelle ultime ore a un paio di proposte dalla Serie C. Tutto questo perché la sua candidatura sta emergendo per l’Under 19 del Milan dopo l’addio di Abate. Oggi Guidi è in pole e possono esserci sviluppi nei prossimi giorni.

Foto: sito Roma