Il retroscena: Guendouzi vuole andare, ecco cosa gli ha detto la Lazio

Matteo Guendouzi non ha legato, non lega e mai legherà con Igor Tudor: è bene ribadirlo senza troppi giri di parole. Un rapporto che si era interrotto e Marsiglia e che mai è decollato a Roma, una distanza enorme. È vero che Guendouzi ha detto di voler andar via, è vero che ci sono un paio di squadre di Premier interessate, ma al momento siamo in una situazione di stand-by. Tutto questo perché la Lazio non ha alcuna intenzione di cedere Guendouzi, lo ritiene un tassello imprescindibile per il futuro. Come minimo non ha intenzione di farlo in questi giorni, il centrocampista francese è stato il migliore acquisto dell’ultima sessione di mercato e sarebbe un errore privarsene. Ecco perché la Lazio ha detto a Guendouzi di pazientare, di non insistere, di far passare questa fase complicata e poi si troverà una soluzione che vada bene a tutti.

Foto: Instagram Lazio