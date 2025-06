Il retroscena: Gudmundsson-Fiorentina, ora il Genoa fa lo sconto

24/06/2025 | 13:40:05

Albert Gudmundsson e la Fiorentina: adesso si può. Vi avevamo raccontato come il club viola non avrebbe accettato di pagare i 17 milioni pattuiti con il Genoa per il riscatto. Ma la situazione sta cambiando, al punto che nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per arrivare a una decisione definitiva. Il Genoa ha comunque aperto a uno sconto per un’operazione che dovrebbe aggirarsi tra i 12 e i 13 milioni. E a quelle condizioni la Fiorentina potrebbe decidere di procedere, aspettiamo le prossime ore per avere il semaforo verde definitivo.

Foto: Instagram Fiorentina