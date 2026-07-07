Il retroscena: Greenwood, perché la Roma continua a riflettere

07/07/2026 | 21:55:16

Mason Greenwood è un nome in cima alla lista della Roma e su questo non ci sono dubbi. Ma, anche dopo un’operazione in entrata dell’Atletico Madrid (Lee in chiusura) e la situazione al momento ferma con il Fenerbahce, il club giallorosso continua a prendere tempo. La domanda è: non sarebbe giusto uscire allo scoperto e affondare proprio all’interno di questa fase di stand-by? La domanda è corretta, ma la Roma ha memorizzato costi fluttuanti e che crescono, non soltanto quelli relativi al cartellino, ma quello accessori che hanno sempre un gioco al rialzo. E per questo si viaggia sul filo, di sicuro con i rischi del caso all’interno di questa fase di riflessione che frena – almeno in queste ore – il desiderio dello scorso weekend di procedere fino in fondo in direzione Greenwood.

Foto: Instagram Greenwood