Il retroscena: Greenwood, la Roma per ora resta in stand-by. E c’è un motivo

07/07/2026 | 14:15:34

Lo scorso weekend abbiamo spiegato che la Roma confida di spingere e di provarci fino in fondo per Mason Greenwwod. Ma almeno in queste ore il club giallorosso ha deciso di restare in stand-by: il fatto che l’Atletico Madrid sia sul punto di scegliere Lee può aver tolto una candidata per l’attaccante esterno inglese, di sicuro gli spagnoli hanno cambiato strategia e deciso di spendere ancor prima di fare un’uscita in attacco. Vedremo cosa farà il Fenerbahce. E in ogni caso, per lasciare Marsiglia, Greenwood chiede un ingaggio un po’ più alto rispetto ai 5 milioni a stagione (bonus compresi) proposti dai giallorossi. Non ci risultano contatti diretti tra Gasperini e Greenwood, autentico volo di fantasia. il profilo è di gradimento ma la Roma deve decidere se caricarsi sulle spalle un’operazione così onerosa. Non lo escludiamo, ma non è così scontato. E in queste ore siamo in una fase di riflessione, le valutazioni della Roma comprendono Greenwood ma sono ad ampio raggio.

Foto: Instagram Greenwood