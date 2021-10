Il retroscena: Gotti in discussione, le riflessioni dell’Udinese

Luca Gotti entra in discussione, non per la sconfitta dell’Udinese in casa dell’Inter ovviamente ma per il recente rendimento. I Pozzo non sono contenti, possibile che si decida di arrivare fino alla sosta ma non escludiamo altre soluzioni, compresa la possibilità di andare in ritiro. Gotti è stato difeso a spada tratta da Pierpaolo Marino, è una sua scelta, ma non sta pagando.

E la fiducia non può essere eterna, in assenza di risultati. Le riflessioni andranno avanti anche per capire la tempistica, c’è la sosta tra una settimana: un profilo che è sempre piaciuto al club è quello di Rolando Maran ma potrebbe non essere l’unico. Intanto, l’Udinese esprime disappunto per il rendimento di questa prima parte della stagione, situazione da seguire.

Foto: Twitter Udinese