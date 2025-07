Il retroscena: Gonzalez con la valigia. Perchè c’è anche l’Atalanta (un anno dopo)

18/07/2025 | 10:43:02

Nico Gonzalez lascerà la Juventus. Ovviamente bisogna trovare la traiettoria giusta, tenendo conto che le sue prospettive in casa Juventus non lo rendono un intoccabile. Anzi. Tutto questo a poco più di un anno dall’investimento che aveva portato i bianconeri a investire una cifra importante – non lontana dai 40 milioni – per strapparlo alla Fiorentina. A quei tempi c’era in corsa l’Atalanta che poi decise di virare su un attaccante con caratteristiche diverse (Retegui) dopo il grave infortunio a Scamacca. Ma l’Atalanta potrebbe tornare una pista attuale se Lookman dovesse lasciare, all’interno di una lista davvero ristretta. Nico Gonzalez valuterà altre proposte, pista araba compresa, poi tirerà le somme.

Foto: Instagram Juventus