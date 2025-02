Il retroscena: Goglichidze, momento difficile. Ha sondato anche il Galatasaray

Non è un momento semplice per Saba Goglichidze, difensore centrale georgiano classe 2004. I fatti sono noti: come abbiamo svelato, venerdì scorso – tramite i suoi rappresentanti – Goglichidze aveva chiesto di non essere titolare a Torino contro la Juventus per motivi di mercato. Partito dalla panchina, il georgiano è stato in campo per uno spezzone ma sperava e pensare di lasciare il club entro la fine della sessione invernale. La Roma si era materializzata più di altri club, disposta a mettere sul tavolo circa dieci milioni (più o meno la valutazione del classe 2004), poi la trattativa è saltata come dichiarato dallo stesso Ranieri dopo la sfida contro il Napoli. Ora Goglichidze è un nome nella lista del Galatasaray che cerca un difensore: ci sono stati sondaggi anche in giornata, ma molto dipenderà dall’Empoli che ha chiuso soltanto Kouame nelle ultime ore di mercato e che è impegnato in una delicatissima lotta per la salvezza.

Foto: Instagram Goglichidze