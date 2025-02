Il retroscena: Goglichidze aveva chiesto di non giocare. La Roma è vicina

Ha fatto scalpore la non presenza di Saba Goglichidze tra i titolari dell’Empoli a Torino contro la Juventus. Ma c’è una spiegazione: venerdì scorso il difensore classe 2004 e chi lo rappresenta avevano chiesto di non giocare per motivi legati al mercato. Una situazione che ha provocato un po’ di imbarazzo, considerato che l’Empoli ha già diverse assenze. Goglichidze era al centro di diverse voci di mercato (lo avevano seguito diverse big), ma l’irruzione della Roma ha fatto la differenza. E lui ha chiesto di non giocare. Operazione in stato avanzato da circa 10 milioni.

