Il retroscena: gli incroci Cagliari-Fiorentina. E la posizione di Lovric

05/01/2026 | 23:05:17

Il Cagliari vuole prendere un paio di centrocampista, per il momento non considera la cessione di Prati (che il Torino aveva cercato) e dal 18 dicembre Angelozzi sta lavorando sul suo pupillo Brescianini, non incedibile in casa Atalanta, con la Fiorentina interessata. Gli incroci tra il club di Giulini e i viola comprendono anche Nicolussi Caviglia, vi avevamo già parlato di un forte interesse sia per l’ex Juve che per Lovric in uscita dall’Udinese. Su quest’ultimo il pressing è sotterraneo da giorni, ma Lovric non ha sciolto le riserve e sta valutando un altro paio di proposte. Il Cagliari vuole comunque fare due operazioni in mezzo al campo.

Foto: Instagram Udinese