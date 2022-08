Il retroscena: Giuseppe Pezzella atteso alle 17 a Lecce. Ma il Getafe rilancia con il Parma

Giuseppe Pezzella, esterno sinistro classe 1997 di proprietà del Parma, è atteso nel pomeriggio a Lecce (ore 17) per le visite. Ma nella notte il Getafe, che vi avevamo segnalato già da qualche giorno sulle tracce di Pezzella, ha trovato l’accordo con il Parma garantendo l’obbligo di riscatto a 3 milioni. L’esperienza in Spagna intrigherebbe non poco il calciatore, ma intanto Pezzella e il suo entourage hanno l’accordo con il Lecce in prestito con diritto di riscatto. Oggi l’esterno è atteso nel Salento, tranne sorprese dell’ultimo minuto dopo aver segnalato il rilancio del Getafe.

Foto: Instagram Pezzella