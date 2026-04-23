Il retroscena: Giuntoli, sirene dall’estero. Ma possono esserci opzioni in Italia

23/04/2026 | 20:50:52

Cristiano Giuntoli potrebbe tornare presto in pista. Al netto degli aggiornamenti professionali, negli ultimi mesi ci sono stati contatti con club inglesi, spagnoli e arabi. Ma possono esserci situazioni in Italia, forse un paio, che dipenderanno delle evoluzioni dei prossimi giorni o delle prossime settimane. La Roma è una possibile opzione, ma almeno in queste ore tutto è prematuro: dopo l’addio di Ranieri, bisognerà memorizzare cosa accadrà con Massara e la decisione sarà ovviamente tutta dei Friedkin. Massara ha un contratto, non certo un rapporto idilliaco con Gasperini, ma per il momento l’unica decisione coinvolge Ranieri. E sul resto bisogna aspettare.

Foto: sito Juventus