Il retroscena: Giroud, l’Inter sapeva dell’opzione di rinnovo. E cambia strategia

Olivier Giroud si lega al Chelsea fino al 2021, una notizia non certo sorprendente per noi, tracce chiare ormai da circa dieci giorni (vedi qui). Proprio per questo motivo l’Inter aveva deciso di restare in stand-by nelle ultime tre settimane, era a conoscenza dell’opportunità concreta di un nuovo legame tra l’attaccante francese e i Blues, sapeva soprattutto che in un momento così complicato e alla luce del buon rendimento di Giroud, dopo la finestra di gennaio il club avrebbe esercitato l’opzione di rinnovo. Ora lo specialista classe ’86 può entrare nuovamente nelle strategie nerazzurre? Di sicuro rifletterà con calma, per il momento non ci pensa, nel senso che un conto sarebbe stato prenderlo a zero, un altro paio di maniche pagare il cartellino. L’unica certezza è che Giroud si è legato per un’altra stagione al Chelsea.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea