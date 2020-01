Il retroscena: Giroud, la Lazio insiste. Mertens, il Napoli non cambia strategia

Olivier Giroud ha voglia di lasciare il Chelsea. La Lazio ha il desiderio di chiudere un colpo molto importante da regalare a Simone Inzaghi per legittimare le ambizioni scudetto e per arricchire l’attacco di una pedina prestigiosa. La scelta è stata fatta, Tare è in azione, il Chelsea dovrebbe trovare un sostituto ma il francese ha voglia di andare. Non ci sono novità su Mertens, destinato a restare a Napoli, vedremo se i Blues troveranno un’altra punta oppure lasceranno partire ugualmente lo stesso Giroud ormai ai margini del progetto. Al bomber resta interessato anche il Tottenham. L’Inter sul francese, invece, oggi è più defilata considerato che lo stesso Giroud si aspettava una rapida chiusura con i nerazzurri. Ma nelle ultime ore può succedere di tutto. Da qui l’idea Islam Slimani, classe 1988, in un giro di atta che potrebbe animare l’ultima giornata di mercato.