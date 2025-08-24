Il retroscena: Girma e i mal di pancia di mercato. La Reggiana va oltre

24/08/2025 | 22:00:03

Natan Girma è stato fondamentale per la salvezza della Reggiana nella scorsa stagione, con l’arrivo di Davide Dionigi si è rigenerato e ha dato un contributo enorme con giocate di spessore. Ma il trequartista classe 2001, che ha ancora un lungo contratto con il club emiliano, ha il classico mal di pancia legato al mercato. Girma vorrebbe fare il salto di qualità, per il momento non ci sono offerte davvero concrete anche se manca più di una settimana alla chiusura della finestra estiva di calciomercato. La Reggiana ha intenzione di andare oltre, ovvero intende prendere uno specialista nello stesso ruolo, non potendo aspettare che Girma decida – chissà quando – di tornare operativo.

Foto: Instagram Reggiana