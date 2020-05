Il retroscena: Giovinco, il Parma c’è sempre. Proposto al Benevento ma…

Sebastian Giovinco spinge per tornare in Italia, ritenendo evidentemente conclusa la sua esperienza con l’Al-Hilal. A 33 anni si tratta anche di una legittima esigenza dopo un giro del mondo che gli è servito soprattutto per gonfiare il conto in banca. La pista Parma, attuale lo scorso gennaio, può tornare assolutamente di moda a certe condizioni. Nelle ultime settimane Giovinco è stato proposto anche al Benevento e sulla carta sarebbe un rinforzo di grande qualità per festeggiare il ritorno dei sanniti in Serie A. Ma al momento non ci sono, e difficilmente ci saranno, le condizioni per un accordo, dopo valutazioni approfondite che non toccano soltanto l’aspetto economico.

Foto: Twitter ufficiale Al-Hilal