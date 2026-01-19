Il retroscena: Giovane, i dialoghi Lazio-Verona. E sul conguaglio…

19/01/2026 | 23:55:14

Diamo qualche altre indicazioni su Giovane e la Lazio, esclusiva di ieri pomeriggio, con il coinvolgimento di Belahyane nella trattativa. Intanto possiamo aggiungere che il profilo piace a Maurizio Sarri: il brasiliano è giovane, tecnico e con margini di crescita, capace di occupare tutti e tre i ruoli dell’attacco. Il Verona ha aperto, adesso bisogna trova la quadra sul conguaglio per evitare inserimenti di altri club (il Napoli si era informato due mesi fa, lo apprezza, ma oggi può soltanto prendere calciatori in prestito). L’Hellas gradisce Belahyane per un ritorno in Veneto e lo valuta tra i 5 e i 6 milioni (dalla Lazio aveva incassato circa 10), ma chiede un conguaglio tra i 13 e i 15 milioni mentre la proposta è sui 10 milioni. Si può lavorare, la trattativa non è definita ma la partita è aperta.

Foto: X Verona