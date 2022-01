Il retroscena: Ginter-Inter, pista molto tiepida. No a Kurzawa

Matthias Ginter viene giustamente accostato all’Inter perché é in scadenza, a parametro zero sarebbe un buon colpo e nella ricerca di un nuovo difensore centrale andrebbe tenuto in considerazione. Ma in realtà si tratta di una pista tiepida, dovremmo dire molto tiepida: pur non trascurando eventuali cambi di rotta, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, oggi l’Inter segue senza grandi frenesie le evoluzioni relative allo specialista in uscita dal Borussia Moenchengladbach. Per il semplice motivo che non ha davvero intenzione di partecipare a eventuali aste (ci sono almeno due o tre club su Ginter, compreso il Barcellona). Luiz Felipe, invece, resta una possibilità (sempre se non rinovasse con la Lazio), ma non è considerato un titolare. Capitolo esterno sinistro, una possibilità in caso di uscita di uno tra Vecino e Kolarov: secco no a Kurzawa, in lista di sbarco al PSG, conferme su Digne e Bensebaini, sul primo ora l’Everton non ragiona per un prestito, il discorso vale per il ventisettenne del ‘Gladbach in scadenza nel 2023. Ma c’é ancora tempo per valutare e, ripetiamo, dipende da un’uscita.

FOTO: Instagram Ginter