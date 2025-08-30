Il retroscena: Gimenez e il futuro, la barriera (oggi) è doppia

30/08/2025 | 20:55:12

Una doppia barriera, almeno oggi e ricordando che le cose cambiano sempre negli ultimi due giorni di mercato, sul futuro di Santiago Gimenez. La prima è dettata dal fatto che il messicano e il suo entourage non hanno cambiato idea sul fatto di non voler lasciare il Milan. Le parole poco rispettose di Tare a pochi minuti dalla sfida di Lecce non hanno certo aiutato, anzi. La seconda barriera (oggi) è rappresentata dalla perplessità della Roma di procedere su un eventuale scambio con Dovbyk. Spieghiamo meglio: non tutte le componenti giallorosse sono convinte di procedere e fino a quando non ci sarà unanimità la seconda barriera si aggiunge alla prima e contribuisce ad alzare un muro alto. Il Milan è molto interessato a Dovbyk ben oltre l’inserimento di Gimenez nell’operazione, e quindi ben oltre le parole di Tare che ha parlato solo di scambio, ma per cedere l’attaccante la Roma dovrebbe avere un sostituto. E quindi per ora siamo solo nel campo delle ipotesi.

Foto: sito Milan