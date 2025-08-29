Il retroscena: Gimenez-Dovbyk non dipende solo dal sì del messicano

29/08/2025 | 23:25:25

Igli Tare ha scoperto le carte pochi minuti prima di Lecce-Milan, aprendo le porte allo scambio tra Dovbyk-Gimenez, anzi dicendo chiaramente che il club rossonero spingerà per questo tipo di soluzione. Forse non il massimo, anzi sicuramente un autogol che un direttore mai dovrebbe fare, sapendo che da lì a pochi minuti il messicano sarebbe stato titolare al centro dell’attacco rossonero. Dovbyk è una mossa dello stesso agente-intermediario che l’ha portato in Italia (alla Roma), gli eccellenti rapporti con il Milan lo portano a spingere verso una direzione rossonera. Chiaramente le valutazioni non dovranno essere solo del messicano (che fin qui ha sempre chiuso le porte), non soltanto della Roma ma anche di Gasperini. E saranno giorni caldi.

Foto: sito Milan