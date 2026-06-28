Il retroscena: Gila, perché l’Atalanta ci ha pensato. E dopo il ko di Hien…

28/06/2026 | 22:30:49

Mario Gila è un obiettivo concreto dell’Atalanta, come raccontato in esclusiva nei giorni scorsi e confermato da più fonti. Certo, sul difensore centrale c’è sempre il Napoli che si è mosso per primo, ma gli azzurri devono migliorare l’offerta a prescindere dalla disponibilità di poter mettere una contropartita tecnica (vi abbiamo parlato di Lucca e Rafa Marin). Ma l’Atalanta si è mossa e potrebbe mettere sul tavolo una cifra superiore ai 20 milioni più bonus, ci sono due spiegazioni. La prima: passando al 4-3-3 dopo una vita con un modulo diverso, ci vorrebbe uno specialista della difesa a 4 e Gila con Sarri è cresciuto molto. La seconda spiegazione: l’infortunio di Hien, non banale, potrebbe portare l’Atalanta ad accelerare per muoversi anche in difesa e non solo a centrocampo dove ci saranno i maggiori movimenti.

Foto: Instagram Gila