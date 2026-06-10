Il retroscena: Gila, non c’è veto di Gattuso. Il Napoli resta in attesa

10/06/2026 | 23:45:31

Mario Gila è il primo nome per la difesa del Napoli. E Andrea Natali, talento del Bayer Leverkusen, l’investimento programmato per il futuro. Su Gila, che ha scelto il Napoli in modo incondizionato, ci aspettiamo – dopo una fase di stallo – che si possa tornare a parlarne. In questo momento Lotito respinge tutto, all’interno di una situazione molto delicata per i motivi motivi. Non ci sono veti di Gattuso, al netto di alcune ricostruzioni che non trovano riscontro, anche perché la gestione di un calciatore in scadenza non sarebbe semplice. Sarà la Lazio a dover prendere una decisione definitiva.

Foto: Instagram Gila