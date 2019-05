Il retroscena: Giampaolo-Samp, divergenza sui programmi. Oggi è più no che sì. Sull’eventuale sostituto…

Marco Giampaolo e la Samp sono lontani. E non è un aspetto prettamente economico, non sarebbe un problema l’intesa sul prolungamento adeguamento. Il fatto è che Giampaolo teme che anche la prossima estate la Samp possa cedere almeno un paio di pezzi pregiati (non a caso ha praticamente chiuso le operazioni Hurtado e Lammers, a parte Chabot già ufficializzato). E su questo tema sembra difficile arrivare a una soluzione. Oggi è più no che sì, ma siccome cerchiamo di parlare prima è una situazione del 27 maggio, aperta comunque a qualsiasi rivisitazione. Sul sostituto sono in crescita le quotazioni di Stefano Pioli, piace anche Andreazzoli come raccontato, nelle scorse settimane era stato apprezzato Semplici che, però, non è scontato lasci la Spal. Ma bisogna avere pazienza.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria