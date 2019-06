Il retroscena: Giampaolo-Milan, accordo totale. Ora Ferrero…

Marco Giampaolo resta saldamente in pole per la panchina del Milan. Una pista che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti, raccontandovi come il tecnico blucerchiato fosse in cima alla lista di Maldini, i prossimi saranno i giorni decisivi per formalizzare l’operazione. Le parti, dopo i proficui contatti dei giorni scorsi, hanno raggiunto un accordo totale sulla base di un biennale più opzione per un’ulteriore stagione. Giampaolo ha già comunicato alla Samp la volontà di andare al Milan, presto (appena rientrerà dalle vacanze) si incontrerà con Ferrero per ribadirglielo di persona. Ora non resta che aspettare i prossimi passaggi: nel weekend o al massimo nei primi giorni della prossima settimana è attesa la definizione dell’affare.

Foto: Twitter ufficiale Samp