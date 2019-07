Il retroscena: Gervinho torna in Italia a fine settimana. Gli scenari

Gervinho tornerà in Italia non prima di domenica, forse lunedì. Ha avuto qualche giorno di permesso in più in virtù del lutto che lo ha colpito per la scomparsa del suocero. Per il Parma (che ha ormai preso Karamoh) la conferma è un passaggio obbligato, ma bisognerà parlare di contratto e di altro. Teniamo aperte tutte le piste che vi abbiamo raccontato, in Italia piace molto ad Antonio Conte ed è apprezzato dalla Fiorentina. Molto presto sarà tutto più chiaro sul futuro di Gervinho che ha anche richieste dall’estero (Turchia e Francia).

Foto: Twitter ufficiale Parma