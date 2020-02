Il retroscena: Gervinho, prove di disgelo e di reintegro

Gervinho si allena a parte, aspettando un chiarimento definitivo con il Parma. E’ tornato dentro il club (ha pur sempre un contratto) dopo il mancato trasferimento in Qatar ma per il momento non svolge gli allenamenti con i compagni e con D’Aversa. Sembrava tutto fatto per la cessione all’Al-Sadd, poi le riflessioni, i dubbi e le perplessità dello stesso attaccante ivoriano. Quando Gervinho si è convinto e ha firmato era troppo tardi per completare la documentazione da parte del club allenato da Xavi. Ora si cerca il disgelo (non è stato e non sarà semplice, dopo le recenti dichiarazioni) per arrivare eventualmente al reintegro. Di sicuro nei prossimi giorni ne sapremo di più: c’è una stagione da completare, il Parma pensava di poter andare avanti con lui. Ma, dopo quanto accaduto, il chiarimento dovrà essere totale senza lasciare il minimo equivoco.

Foto: Twitter ufficiale Parma