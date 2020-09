Il retroscena: Gervinho in attesa, può essere la mina vagante del mercato

Gervinho vuole aspettare le ultimissime settimane di mercato per decidere il suo futuro. Il Parma continua a chiedere almeno sette-otto milioni per liberarlo, il Benevento per quella cifra almeno oggi ha poche possibilità. Gervinho sta valutando un paio di proposte anche dall’estero. L’Inter? Piace a Conte, da sempre, ma al momento non è una trattativa, perché i nerazzurri hanno prima la priorità delle uscite. Se nelle ultimissime settimane di mercato Gervinho fosse ancora in ballo, allora potrebbe essere un’idea.

Foto: Twitter ufficiale del Parma