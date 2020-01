Il retroscena: Gervinho ha accettato l’offerta dell’Al-Sadd. Ora tocca al Parma

Gervinho vuole andare in Qatar. L’attaccante ivoriano, giramondo per passione e per professione, ha l’accordo con l’Al-Sadd, che gli ha proposto un ingaggio faraonico rispetto agli attuali emolumenti garantiti dal Parma. Ora si tratta di convincere anche il club emiliano, ma il fatto che il Parma si sia già mosso ingaggiando Caprari e voglia pendere un altro attaccante, sono indizi da non sottovalutare. Saranno ore febbrili, le prossime, con valutazioni che verranno fatte anche nella notte. Gervinho è fondamentale per il Parma, ha dimostrato di essere un professionista eccellente, ma di fronte a certe offerte non si può restare insensibili. Ora la condizione è che il Parma venga accontentato sulla valutazione del cartellino.

Foto: Twitter ufficiale Parma