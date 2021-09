Il retroscena: Gerson Rodrigues-Salernitana, ecco perché è saltato e ha scelto la Francia

Gerson Rodrigues è stato davvero a un passo dalla Salernitana. Operazione definita tra i due club per il portoghese originario del Lussemburgo classe 1995, una soluzione giusta per accendere i giochi offensivi. Lo scambio dei documenti, partito nel pomeriggio, stava andando nel migliore dei modi. Subito dopo le 19, in attesa delle firme di Rodrigues, il diretto interessato ha tentennato e ha deciso di valutare altre proposte.

Alla fine il Troyes ha fatto lo scatto decisivo e ha trovato l’accordo con la Dinamo Kiev per il prestito. Una scelta sua, non un problema legato alla documentazione come spesso accade nelle ultime ore di mercato.

Foto: Twitter Troyes