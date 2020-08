Il retroscena: Genoa-Udinese, il ballo delle panchine

Davide Nicola può lasciare il Genoa dopo la salvezza. Luca Gotti ieri sera ha incontrato l’Udinese e quella che sembrava una conferma adesso diventa un possibile divorzio, vedremo gli sviluppi nelle prossime ore. Il Genoa si appresta ad accogliere Daniele Faggiano come direttore sportivo, l’avventura di Marroccu è stata brevissima. Chi eventualmente al posto di Nicola? Abbiamo detto di Roberto D’Aversa che piace ma che ha un contratto con il Parma, non è così scontato che si vada fino in fondo e che lasci l’Emilia. Situazione in evoluzione. L’Udinese, in caso di rottura definitiva con Gotti, ha in mente Leonardo Semplici (ci sono stati contatti) e segue anche Rolando Maran.

Foto: twitter Udinese