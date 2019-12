Il retroscena: Genoa, messaggi nella notte a Ballardini. E Lopez in arrivo

Il Genoa ha bloccato Diego Lopez, in arrivo nelle prossime ore, ma nella notte ha mandato messaggi a Davide Ballardini. Una situazione difficile, visto che l’allenatore non ha gradito alcuni comportamenti di Preziosi nel corso dell’ultima sua esperienza rossoblù. E una frase dello stesso Preziosi di ottobre 2018 ha scavato un solco profondo: “Ballardini è scarso, non sa mettere i giocatori in campo”, malgrado i risultati che spesso hanno consentito al Genoa di salvare la pelle. Parole che non lasciano grossi margini, tuttavia alcuni collaboratori di Preziosi hanno voluto sondare Ballardini per capirne gli umori: situazione – ripetiamo – difficile. Nel frattempo è in arrivo Diego Lopez, che si è liberato dal Penarol qualche giorno fa, e che era stato contattato da Marroccu con il placet della società. Per il Genoa, ultimo in classifica, sono ore (giorni) molto difficili.

Foto: Genoa sito ufficiale