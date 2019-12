Il retroscena: Genoa, le condizioni di Thiago Motta per tornare

Momento a dir poco difficile in casa Genoa. Dopo il no definitivo di Ballardini, ieri ci sono stati contatti con Aurelio Andreazzoli e sono emerse anche le difficoltà relative allo staff dimezzato rispetto alla prima parte di stagione. L’ipotesi Andreazzoli resta in piedi, ma incredibilmente Preziosi sta pensando di confermare Thiago Motta dopo averlo totalmente sfiduciato proprio perché non riesce a trovare il sostituto. Proposto anche Nicola, al momento senza sbocchi. Ora il Genoa ha davvero la necessità di prendere una decisione, ma per restare in cella Thiago Motta ha posto come condizione l’isolamento del direttore sportivo Marroccu, lo stesso che aveva contattato Diego Lopez. A proposito: quest’ultimo è ancora un candidato, tuttavia si capisce bene quanti problemi ci siano in casa Genoa.

Foto: Twitter Genoa