Il retroscena: Genoa, altri contatti con Marroccu per la poltrona di ds

Ve ne avevamo parlato già lo scorso 21 ottobre, il Genoa potrebbe decidersi di rivolgersi a un altro direttore sportivo. Nuovi contatti con Francesco Marroccu dopo la sua esperienza con il Brescia, è lui il prescelto di Preziosi in attesa che venga risolto il contenzioso con Cellino. Il Genoa, intanto, avrebbe dovuto prendere un paio di attaccanti, anche perché aveva deciso di cedere Kouame al Crystal Palace per 25 milioni più bonus. Ora che Kouame è out, servono lo stesso i due famosi attaccanti a prescindere da Tankovic che, come anticipato ieri dal sito SportExpressen, sarà presto rossoblù avendo l’Hammarby deciso di cederlo in Serie A a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Ma da giorni e giorni viene accostato Ben Arfa, classe 1987, che non ha trovato più squadra dopo l’esperienza con il Rennes. Strano, visto che parliamo di un grande talento ancora giovane ma svincolato. Meno strano se pensiamo al suo carattere (tra l’altro è in causa con il Paris-Saint-Germain) e ai costi dell’operazione. Ma il Genoa sta valutando, sul taccuino rossoblù ci sono anche i nomi di Sporar dello Slovan Bratislava e del francese Ajorque del Digione, oltre al solito greco Donis, in prestito al Reims ma di proprietà dello Stoccarda. Per la difesa, invece, sono state sciolte le riserve su Bruno Amione, centrale del Belgrano classe 2002