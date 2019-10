Il retroscena: Genoa, a rischio anche Capozucca, idea Marroccu. Le ultime sull’allenatore

Non solo Andreazzoli, esonerato prima della sosta e formalmente nelle prossime ore. Anche la posizione di Stefano Capozucca è a rischio, alla ricerca di capri espiatori ecco che Preziosi ne ha trovati due, l’allenatore e uno dei suoi uomini mercato. Preziosi prenderebbe volentieri Marroccu, un’idea concreta, ma deve prima aspettare che si risolva il contenzioso con Cellino a Brescia. Capitolo allenatore: anche Di Biagio era stato accreditato dal Genoa per la gara di Parma, ma ormai è un discorso a due. Preziosi vorrebbe chiudere con Guidolin, ma dopo le difficoltà del precedente incontro teme di dover aspettare ancora per troppi giorni e non può. Per questo motivo stanno andando avanti in modo concreto i discorsi con Massimo Carrera che firmerebbe fino a giugno.

Foto: Genoa sito ufficiale