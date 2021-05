Il retroscena: Gattuso resta la prima scelta della Fiorentina. No stop sul progetto, serve pazienza

Rino Gattuso resta la prima scelta della Fiorentina per la prossima stagione. Ve lo stiamo raccontando da diverse settimane, ve lo abbiamo ribadito anche la scorsa settimana quando avevano raccontato che Gattuso aveva detto no alla proposta del club. Non era vero perché i dialoghi sono andati avanti, Ringhio resta in pole (com’e chiaro da oltre un mese) e Commisso intende accontentarlo dal punto di vista tecnico. Quindi chi lo aveva visto completamente fuori dalla Fiorentina una settimana fa e ora lo rimette dentro, ha perso un’occasione per non fare confusione nel giro di sette giorni. Per la cronaca: le parti non hanno mai smesso di parlarsi, ora serve pazienza. De Zerbi è da tempo fuori da giochi, lo Shakhtar freme per incassare il sì. Juric resta l’alternativa, mentre la pista straniera almeno per ora non è stata approfondita dalla Fiorentina. Proprio perché Commisso e i suoi uomini sperano di accontentare Gattuso: ovviamente non ci riferiamo all’ingaggio ma alla costruzione del nuovo organico. Eventuali altre soluzioni verrebbero valutate solo se non fosse raggiunto accordo con Gattuso, per ora precedenza a lui, a conferma che resta la prima scelta.

Foto: Twitter Napoli