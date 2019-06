Il retroscena: Gattuso, quel no al Flamengo. Su estero e Fiorentina…

Rino Gattuso alla Lazio? No, mai seriamente in lizza. Rino Gattuso alla Roma? Apprezzamenti di Totti, nessuna trattativa. Rino Gattuso alla Samp? Fantasie e nulla più. Tutto sta procedendo come la sera della decisione di Ringhio di lasciare il Milan, compresa le necessità di prendersi qualche giorno di relax. Gli accostamenti alla Fiorentina non hanno fin qui nulla di concreto. Il retroscena è che una settimana fa c’è stata una proposta importante del Flamengo non accettata, al punto che il club brasiliano ha deciso di virare su Jorge Jesus. La soluzione straniera è quella più probabile, senza fretta.

Foto: Twitter ufficiale Milan