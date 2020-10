Il retroscena: Gattuso-Napoli 2023, si può chiudere già la prossima settimana

Rino Gattuso e il Napoli: ci sono gli accordi di massima per il rinnovo. Al punto che, ecco la novità, si potrebbe arrivare al nero su bianco già la prossima settimana. Gattuso ha un contratto in scadenza, c’era stato un incontro estivo a Capri senza arrivare a un’intesa per vie di clausole e penali che avevano portato a una riflessione da parte dell’allenatore.

Le parti sono state in strettissimo contratto, con la mediazione di Jorge Mendes, e siamo ormai vicini alla fumata bianca: nuova intesa fino al 2023, da circa due milioni a stagione più bonus. Possibile che si vada direttamente così, piuttosto che fino al 2022 con opzione. Sono dettagli all’interno di un’intesa di massima già raggiunta, ora c’è voglia di accelerare, probabilmente senza clausole o penali. Il calendario del Napoli è fitto di impegni ma si potrebbe arrivare al nero su bianco e dintorni già nel corso della prossima settimana.

Foto: Twitter uff. Napoli