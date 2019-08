Il retroscena: Gattuso e il pressing Nantes. Per ora è no

Il Nantes è davvero in pressing su Rino Gattuso, confermate le voci provenienti dalla Francia. Possiamo aggiungere che il Nantes, che ha messo l’ex Milan in cima alla lista, vorrebbe una risposta entro domani. Ma l’orientamento attuale di Gattuso è quello di prendere ulteriore tempo, al punto da far scivolare la proposta.

Foto: Twitter Milan