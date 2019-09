Il retroscena: Gattuso è all’estero, Preziosi lo ha già contattato. Possibile incontro

Rino Gattuso è all’estero, un viaggio di aggiornamento professionale che ha compreso anche la Russia. Rientrerà domani, Enrico Preziosi lo ha già contattato nei giorni scorsi e gli ha chiesto un incontro anche nelle ultimissime ore. Ringhio rientrerà in Italia ed è possibile che incontri subito il Genoa e il suo patron per capire la fattibilità. Gattuso è al primo posto della lista (che comprende Pioli e – più defilato Nicola -, la situazione potrebbe anche portare a un accordo. Ma prima l’ex Milan vorrà capire il programma, la possibilità di portare tutto lo staff e le intenzioni di Preziosi. Non c’è chiusura, anzi c’è stata un’apertura nelle ultime ore dopo le perplessità iniziali, ma dobbiamo aspettare l’esito dell’incontro. E la decisione definitiva su Andreazzoli, ormai sfiduciato. Intanto, sabato sera ci sarà Genoa-Milan…

Foto: sito ufficiale Milan