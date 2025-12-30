Il retroscena: Gatti e il Milan, solo un po’ di fumo

Della serie “nomi in libertà” (è il periodo) bisogna fare un minimo di chiarezza sulle traiettorie che vogliono il Milan forte sul difensore Gatti. La premessa è che il rapporto tra Gatti e Allegri non può essere messo in discussione, ma da qui a parlare di mercato almeno in questi giorni ce ne corre. Non fosse altro perché, tranne rare eccezioni, Allegri non indirizza tutte le situazioni, può spuntarla in qualche caso (vedi Rabiot e spera che accada la stessa cosa in futuro con Vlahovic), può andare in pressing per convincere Maignan a rinnovare, ma ogni idea non diventa trattativa. A maggior ragione se si parla di scambi abbastanza improponibili. Quindi, soltanto un po’ di fumo senza alcun tipo di conferme.

