Il retroscena: Gasperini, priorità all’Atalanta. Ecco perché

Gian Piero Gasperini incontrerà nelle prossime ore la famiglia Percassi. E dopo il trionfo in Europa League darà priorità all’Atalanta, mettendo da parte qualsiasi altra sirena. La famiglia Percassi gli offrirà un mega rinnovo con adeguamento e un mercato di spessore, a maggior ragione se partisse almeno un big. Gasperini chiederà maggiore elasticità sul mercato in entrata in modo da alzare ulteriormente l’asticella. Ovviamente bisogna aspettare l’incontro senza fare pronostici, ma di sicuro la precedenza di Gasperini è a favore dell’Atalanta. La proprietà vuole accontentarlo in tutto e per tutto. Foto: Twitter Atalanta