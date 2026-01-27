Il retroscena: Gasperini e la Roma, uno forte oppure nulla

27/01/2026 | 23:10:59

La Roma può intervenire sul mercato, ma a parte che arrivi qualcuno in grado davvero di alzare il tasso qualitativo. Il discorso vale soprattutto per il ruolo di esterno offensivo dove Carrasco resta un’opzione per ora bloccata e dove è inutile fare il riepilogo dei tentativi naufragati. Possiamo solo aggiungere che due settimane fa la Roma ci ha provato seriamente per Said El Mala del Colonia, ma è andata in ritirata per le valutazioni altissime da parte del club tedesco per l’attaccante classe 2006. La Roma sta scandagliando qualsiasi tipo di mercato, vedremo se la situazione cambierà ma per Gssperini deve essere un salto di qualità totale, altrimenti meglio restare così.

Foto: sito Roma