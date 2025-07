Il retroscena: Garnacho-Napoli, collegamenti spenti da gennaio

29/07/2025 | 15:26:44

Alejandro Garnacho viene ancora accostato al Napoli, forse perché i suoi rapporti con il Manchester United sono sempre più complicati dopo ultime vicende. In realtà c’è un retroscena che possiamo raccontare, ovvero che tra club e intermediari è calato il silenzio dallo scorso gennaio. Chi ha proposto Garnacho pensava, immaginava, di poter chiudere la pratica durante l’ultima sessione invernale. E quel silenzio non è stato interrotto fino a poche ore fa. Certo, sul mercato può sempre accadere tutto e il contrario, ma oggi siamo assolutamente in una fase di totale stand-by.

Foto: Instagram Garnacho