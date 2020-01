Il retroscena: Gaetano, una processione dalla B. Ma lui vuole la Serie A. E il Verona ci pensa

Gianluca Gaetano probabilmente lascerà il Napoli per andare a giocare. Per lui c’è una processione di club di Serie B, almeno dieci, pronti a prendere in prestito (perché sarebbe prestito secco) un ragazzo dalle qualità mai messe in discussione. Ma Gaetano ha qualche perplessità di fare cinque mesi in B, anche perché gli è giunta all’orecchio la possibilità di un’esperienza in Serie A. L’Hellas Verona è una possibilità e gli eccellenti rapporti tra i due club aiutano.

Foto: Twitter ufficiale Napoli