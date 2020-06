Il retroscena: Gabriel piace, ma non ci sono accordi con il Lille. Il Napoli ha una priorità

Il Napoli, dopo la conquista della Coppa Italia, continua a lavorare sul mercato per consegnare a Gattuso i rinforzi necessari per riaprire un nuovo ciclo. Negli ultimi giorni dalla Francia è rimbalzato il nome di Gabriel Magalhaes per la retroguardia azzurra, con tanto di accordi con il Lille, proprietario del cartellino del centrale brasiliano classe ’97, in scadenza nel 2023. Ma qual è la reale situazione? Gabriel piace molto al Napoli (così come a molte altre big europee) soprattutto in ottica futuro, ma con il Lille non c’è alcun tipo di intesa. Anzi, la priorità del Napoli – come vi abbiamo già raccontato – è quella di fare un grande investimento in attacco. I profili in cima alla lista sono quelli di Osimhen e Azmoun (che insegue il nigeriano nella classifica di gradimento del club azzurro). Entrambi sono extracomunitari, così come Gabriel Magalhaes, ecco perché oggi il Napoli non ha alcuna intenzione di accelerare per il difensore del Lille ma intende dare la priorità all’attaccante. Non solo: il reparto arretrato di Gattuso è già numeroso con i vari Koulibaly (che andrà via soltanto per una grande offerta), Manolas, Maksimovic e Luperto. Gabriel è un profilo che può tornare in orbita Napoli per il futuro, ma oggi la situazione è questa.

Foto: Twitter ufficiale Lille