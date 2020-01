Il retroscena: Gabigol-Chelsea, rumors fin qui senza sostanza. E Giroud…

Nelle ultime ore Gabigol è stato accostato al Chelsea ma sono, almeno fin qui, rumors senza la minima sostanza. I Blues cercano un calciatore offensivo con caratteristiche diverse. Gabigol ha qualche richiesta dall’Europa, tuttavia vorrebbe restare al Flamengo, operazione vicina ai 20 milioni per l’Inter. Ma c’è distanza sull’ingaggio, dopo lo show in Libertadores il brasiliano chiede tanto. Il discorso Giroud in orbita nerazzurra sarebbe dunque staccato da Gabigol e dipenderebbe dall’uscita di Politano.

Foto: Twitter ufficiale Flamengo