Il retroscena: Fresneda-Roma, tre call con lo Sporting. Ma c’è attesa perché…

28/07/2026 | 14:33:32

Ivan Fresneda è un nome che va inserito in una mini lista della Roma per il ruolo di terzino destro. Possiamo andare oltre: la Roma ha avuto tre call con lo Sporting e con l’entourage dello spagnolo classe 2004 con un contratto in scadenza tra meno di due anni. La Roma è consapevole di una valutazione di oltre 15 milioni più tanti bonus, il profilo piace ma per il momento il club giallorosso preferisce non affondare. La lista per la fascia destra è davvero ristretta, Fresneda resta un candidato da seguire in attesa della decisione definitiva.

Foto: Instagram Fresneda