Il retroscena: Frattesi, sessioni al buio. E l’orientamento di Gasperini

04/06/2026 | 23:25:04

Davide Frattesi meriterebbe di giocare di più. Ma ha trascorso troppo sessioni al buio, non per colpa sua e neanche dell’Inter. Forse sarebbe stato giusto fare di più, considerato il suo minutaggio non alto (anzi), all’interno di diversi tormentoni che hanno peggiorato la posizione di Frattesi. La richiesta dell’Inter, più o meno un anno fa di questi tempi, era di 45 milioni, adesso è chiaramente scesa a dismisura. Nelle ultime ore è stato accostato alla Roma, ma possiamo chiarire due concetti: il club giallorosso è per ora concentrato su altri settori del campo; Gasperini apprezza Frattesi, ma non al punto da inserirlo in una posizione altissima della sua eventuale lista della spesa. In ogni caso al centrocampista le proposte non mancheranno, nella speranza che non trascorra un’altra sessione di mercato al buio.

Foto: Instagram Frattesi